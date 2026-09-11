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Venezia-Fiorentina 1-2: Njie si divora la rete del 3-1 per i viola

Venezia-Fiorentina 1-2: Njie si divora la rete del 3-1 per i violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:31Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al 42' grossissima chance cestinata dalla Fiorentina in contropiede: ripartenza fulminante con Njie che si presenta da solo davanti a Stankovic, destro secco su cui il portiere del Venezia si supera, salvando un gol fatto. Viola a centimetri dal tris dopo un primo tempo con due gol ma anche tantissime occasioni nitide.