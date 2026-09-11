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Venezia-Fiorentina 1-2: Njie si divora la rete del 3-1 per i viola
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Al 42' grossissima chance cestinata dalla Fiorentina in contropiede: ripartenza fulminante con Njie che si presenta da solo davanti a Stankovic, destro secco su cui il portiere del Venezia si supera, salvando un gol fatto. Viola a centimetri dal tris dopo un primo tempo con due gol ma anche tantissime occasioni nitide.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Primo Piano
FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti
A Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…di Luca Calamai
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Copertina
FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
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