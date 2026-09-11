FirenzeViola Venezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti

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Tutta un'altra Viola, almeno per i primi 45': il Vanoli-bis parte nel migliore dei modi, con una Fiorentina aggressiva, capace di creare tanto già nei primi minuti e di ribaltare il risultato dopo un errore in costruzione. Mastantuono, Ndour e Jimenez mettono subito in difficoltà il Venezia, ma a passare avanti sono i lagunari al 22’: un errore in costruzione permette a Busio di servire Akor Adams, che non perdona e firma l’1-0.

La reazione viola, però, è immediata e porta la firma di Mastantuono. Al 28’ l’argentino trova il primo gol in Italia con un mancino sul primo palo, poi appena due minuti dopo completa la rimonta con un’altra conclusione splendida, stavolta sul secondo palo. Fiorentina avanti 2-1 e padrona della partita, con altre occasioni importanti: al 42’ Njie si presenta tutto solo davanti a Stankovic, che salva il Venezia dal tris. Un primo tempo convincente per i viola, che avrebbero potuto arrotondare ulteriormente il vantaggio. Da segnalare anche l'infortunio a Busio: il capitano del Venezia si accascia da solo a centrocampo toccandosi la coscia, tegola per la squadra di Stroppa che perde il suo leader in mezzo al campo.