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Venezia-Fiorentina 1-1: lampo di Mastantuono, sinistro all'angolino e pari dei viola
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Si sblocca Franco Mastantuono: il primo gol in Italia per il talento argentino arriva sempre partendo dalla destra, zona in cui la Fiorentina ha fatto spesso male al Venezia, con percussione centrale di Jimenez che poi allarga per il classe 2007; Mastantuono riceve dal limite, sposta la palla sul mancino e buca sul primo palo Stankovic, che forse si aspettava il tiro sul secondo palo. 1-1 al 28', pari più che meritato.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti
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Copertina
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