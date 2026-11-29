FirenzeViola Vanoli confermato per ora, ma chi può sostituirlo? I nomi

La Fiorentina ha confermato la fiducia a Paolo Vanoli, anche dopo la sconfitta ad Udine, la seconda consecutiva di un ciclo che doveva far risalire la classifica agevolmente creando un gap con le inseguitrici. Ed invece i problemi si sono solo acuiti. Questione di moduli, di testa, di struttura? Sta di fatto che la "cura" Vanoli ha avuto un altro stop importante. Prima della gara Fabio Paratici a Dazn sul tecnico ha detto: "Paolo è un allenatore di grandissima energia e grandissimi valori, che conosce bene la città, la piazza, questa squadra. Ha un rapporto eccezionale con noi, di una super trasparenza in tutti gli aspetti, quindi è sicuramente l’uomo giusto per noi”.

Parole di Paratici sempre valide?

Dopo il secondo ko ovviamente nessun dirigente ha parlato per ribadire a chiare lettere la fiducia ma il club ha fatto filtrare che valevano sempre le parole già pronunciate dal ds prima della gara appunto. La notte però può portare consiglio, a bocce ferme e con la squadra libera, chissà. Anche se a questo punto della stagione e con la classifica così deficitaria convincere un terzo allenatore a provare a risolvere la situazione compromessa non è facile. E soprattutto chi c'è libero?

I possibili sostituti

Andreazzoli a portata di mano

Il primo nome che viene in mente è quello di Aurelio Andreazzoli, mestierante (nel senso tecnico di lungo corso) già alla Primavera viola. Certo è che il ds lo ha convinto a venire ad insegnare ai giovani, a fare da maestro e dare un indirizzo alle giovanili, chissà se se la sente di prendere sulle spalle la prima squadra. Dalla sua ha che conosce già bene la squadra e nel caso saprebbe individuare i giovani da inserire. La società in questo modo eviterebbe di mettere a busta paga un terzo allenatore ma certo ora il lato economico dovrebbe essere il male minore.

Tudor il più gettonato

Tra i nomi di allenatori liberi, ce n'è uno che risuona da giorni, quello di Igor Tudor che aveva saputo sistemare bene da subentrato alla Lazio, dopo le esperienze al Verona e al Marsiglia, mentre meno bene da ultimo è andata alla Juventus e al Tottenham. Sul versante tattico predilige la difesa a tre, verso la quale prima degli infortuni di Pongracic e Viery pensava anche Vanoli.

Montella Ter

Libero c'è anche Vincenzo Montella che ha concluso la sua avventura da ct della Turchia, con cui aveva raggiunto comunque risultati importanti e storici, prima della debacle in Nations League complici infortuni dei suoi giocatori più forti. Per Montella, abituato ad un gioco votato all'attacco e con giocatori di qualità, sarebbe però il terzo approdo alla Fiorentina, il secondo con questa proprietà.

Da Thiago Motta al Loco Bielsa, da Garcia a Paulo Sousa

Infine in lista ci sarebbe anche Thiago Motta poco propenso a tornare in Italia, figuriamoci a prendere una squadra in zona salvezza. Certo alla piazza sarebbe difficile rinunciare, fermo dopo l'esonero della Juventus. Un altro allenatore già passato a Firenze è Paulo Sousa, che ha collezionato tante esperienze in giro per il mondo, da ultimo allo Shabab Al-Ahli mentre prima era stato alla Salernitana. Libero dopo l'addio al Belgio c'è anche Rudi garcia, già allenatore della Roma e del Marsiglia. E visto che siamo a fare nomi in libertà, perché non citare El Loco Bielsa, fermo dopo le dimissioni da ct dell'Uruguay in seguito all'eliminazione ai Mondiali. Il tecnico argentino di grande esperienza è in Italia, avvistato in almeno due stadi di Avellino e di Venezia, chissà che non cerchi un'opportunità dopo solo "fiutato" anni fa la Lazio. Senza dimenticare Giuseppe Iachini o Davide Ballardini che però è accostato al Padova ed altri club che hanno cambiato allenatore nelle ultime ore. Inoltre Paratici nella sua lunga carriera di allenatori esperti o giovani che siano ne ha conosciuti tanti, nell'elenco ne avrà di sicuro altri.