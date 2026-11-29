Udinese-Fiorentina 1-0, 4° cambio viola: dentro l'ex Beto per Matantuono
La Fiorentina effettua ancora un cambio, il quarto della gara con l'Udinese, al 67'. Vanoli inserisce infatti l'ex Beto che va a posizionarsi accanto a Pellegrino in un 4-4-2 o 4-2-4 che dir si voglia, con Mastantuono che lascia invece il campo.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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Udinese-Fiorentina 1-0, le pagelle: è notte fonda per tutti, Gonçalves e De Gea esclusidi Tommaso Loreto
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Tommaso LoretoUdine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corso
Pietro LazzeriniIl rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
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