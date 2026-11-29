FirenzeViola La Fiorentina potrebbe tornare al lavoro martedì: secondo giorno libero ancora da valutare

La Fiorentina, come già detto, stasera al rientro a Firenze ha sciolto le righe ed ha mandato i giocatori a dormire a casa, concedendo anche un paio di giorni liberi. In realtà poi il club fa sapere che la squadra è sicuramente libera domani, quando poi la dirigenza (sentendo anche Vanoli) deciderà se saranno concesse altre 24 ore per staccare ulteriormente la spina e alleggerire così la pressione sui giocatori o tornare ad allenarsi martedì.

E' possibile che i dirigenti (e allenatore?) si incontrino per decidere dunque il da farsi e capire come uscire da questa situazione.