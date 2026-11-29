Top FV, chi si salva della Fiorentina dalla sconfitta contro l'Udinese?
Torna, come di consueto, l'appuntamento con il sondaggio Top FV di FirenzeViola.it. Dopo l'ennesima delusione stagionale, con la Fiorentina sconfitta per 1-0 sul campo dell'Udinese, chiediamo ai nostri lettori di eleggere il miglior giocatore viola sceso in campo al Bluenergy Stadium. In una giornata avara di soddisfazioni per i colori gigliati, poche le prestazioni individuali da salvare. Chi è stato, secondo voi, il migliore della formazione di Paolo Vanoli?
Pubblicità
Notizie di FV
Udinese-Fiorentina 1-0, le pagelle: è notte fonda per tutti, Gonçalves e De Gea esclusidi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoUdine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corso
Pietro LazzeriniIl rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com