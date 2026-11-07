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Vanoli in conferenza stampa, poi la rifinitura: Viola, il programma di oggi
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Giornata di vigilia per la Fiorentina, che tra poco più di ventiquattr'ore scende in campo al Franchi contro la Juventus per l'undicesima giornata di campionato, l'ultima prima della sosta. Gara fondamentale e che a Firenze non è mai una partita come le altre, nonché appuntamento che può dare continuità alla prestazione di lunedì a Reggio Emilia.
Per prepararla al meglio, dopo questi giorni di allenamenti la squadra di Vanoli svolge oggi la seduta di rifinitura, volta a sciogliere gli ultimi dubbi tecnico-tattici: De Gea e compagni scenderanno sul prato del Viola Park nel pomeriggio, a seguito della conferenza stampa dell'allenatore che si terrà alle 12:30 (diretta su Radio FirenzeViola, testuale su FirenzeViola.it).
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