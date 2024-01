UV '73, Prende le distanze dallo striscione su Pradè

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella serata di ieri, fuori dal Franchi, è comparso uno striscione in chiave ironica che vede protagonisti alcuni dei principali volti della società viola ritratti in una vignetta ironica riferita al mercato della Fiorentina. La vignetta aveva in calce la firma “UV ‘73”, sigla che richiama lo storico gruppo della Curva Fiesole ‘Ultras Viola’, ma nonostante questo, i rappresentanti dello stesso gruppo hanno voluto prendere le distanze dalla vicenda, dichiarando a FirenzeViola l'estraneità dai fatti.