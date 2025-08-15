Radio FirenzeViola non vi lascia mai! In diretta anche a Ferragosto: gli orari
FirenzeViola.it
Radio FirenzeViola non vi lascia mai e anche il giorno di Ferragosto vi terrà compagnia con quattro ore di diretta e uno speciale legato al recente ritiro ini Inghilterra.
A cominciare dalle 9 fino alle 11, Pietro Lazzerini mescolerà la classica rassegna stampa al calciomercato per poi lasciare cuffie e microfoni alla coppia d'assi formata da Tommaso Loreto e da Luca Calamai che fino alle 13 approfondiranno tutti i principali temi di giornata. A seguire, lo speciale inglese confezionato da Andrea Giannattasio con tutte le interviste ai protagonisti della Fiorentina effettuate nei giorni vissuti in Gran Bretagna.
Resta con noi anche nel giorno di Ferragosto! Leggila, ascoltala, guardala!
