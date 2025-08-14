Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "«Firenze ti amo». Gudmundsson si racconta: «Vi farò vedere quanto valgo»".

Corriere dello Sport: "Sohm stregato. Il gol allo United, le sue ambizioni e il numero 7"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, operazione Conference. Pioli ha già scelto squadra e modulo".

Corriere Fiorentino: "La grinta di Sohm. Il nuovo acquisto viola: Puntiamo in alto, qui anche persegnare»