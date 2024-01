FOTO FV, Lo striscione ironico degli UV ‘73 sul mercato

In attesa del primo colpo di calciomercato in entrata della Fiorentina il tifo viola inizia a manifestare il suo malumore. Questa sera, infatti, sulla cancellata della tribuna autorità dello stadio Artemio Franchi è stato appeso uno striscione ironico, firmato in calce "UV ‘73" (sigla che richiama allo storico gruppo della Curva Fiesole), dove è ritratto il responsabile della comunicazione Ferrari con un corpo di serpente che suggerisce a un “dormiente” Pradè di fare mercato ("Oh Pradè sveglia! Adesso c'è da fare il mercato"). Questa la foto realizzata da FirenzeViola.it: