Conference, stasera Paksi-Polyssia per decidere chi sfiderà la Fiorentina

Conference, stasera Paksi-Polyssia per decidere chi sfiderà la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:13Notizie di FV
di Redazione FV

Questa sera la Fiorentina conoscerà ufficialmente la sua avversaria per i playoff di Conference League, in programma il 21 e il 28 agosto, ma una seria ipoteca è già stata messa una settimana fa dal Polissya che ha vinto l'andata 3-0 e dovrà semplicemente difendersi e non prenderle in Ungheria per accedere agli spareggi della competizione europea.

Paksi-Polyssia si giocherà alle 19 di oggi al Fehérvári úti Stadion, impianto da 6mila posti che ospita le partite casalinghe della squadra ungherese che proverà un'impresa davvero molto complicata.