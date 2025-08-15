Ferragosto di relax per la Fiorentina. Domani allenamento e domenica l'amichevole col Viareggio

Ferragosto di relax per la Fiorentina. Domani allenamento e domenica l'amichevole col ViareggioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:20
Redazione FV

Giorno di riposo oggi in casa viola dopo il ko subito ieri in amichevole contro la Japan University. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha concesso un giorno di relax alla squadra dopo le fatiche degli ultimi giorni, con la squadra che dunque potrà vivere il Ferragosto in famiglia. Gli allenamenti riprenderanno domani, sabato 16 agosto, mentre per domenica è prevista un'amichevole a porte chiuse contro il Viareggio al Viola Park come ultimo test in vista della prima partita ufficiale in programma per giovedì sera contro il Polissya nei playoff di Conference League.  