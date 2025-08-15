FirenzeViola
Gudmundsson, Ferragosto al Forte dei Marmi: Guarda la foto di FV
Giornata di relax al Forte dei Marmi per il giocatore viola Albert Gudmundsson. Reduce dal gol messo a segno nell'amichevole di giovedì al Viola Park contro i giapponesi della Japan University l'islandese è stato intercettato dalla nostra redazione nel giorno di Ferragosto che ha deciso di trascorrere in Versilia.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livellodi Luca Calamai
Le più lette
1 Nessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
2 Un k.o. da non ingigantire, cosa manca ai viola già si sapeva. Ma giovedì, contro il Polyssia, servirà più precisione sotto porta
Copertina
FirenzeViolaGalloppa su Kouadio: "Speravo di averlo ma Pioli è felice di lui ed è molto seguito in prima squadra"
FirenzeViolaMartinelli, estate da numero uno: il peso di essere il vice De Gea e la risposta agli scettici
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com