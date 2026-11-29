Udinese-Fiorentina 1-0, De Gea salva la porta su Ekkelenkamp e Zaniolo
Al 32' e al 36' David De Gea si allunga e salva due volte la Fiorentina dal doppio svantaggio. Errori di disempegno di Brescianini e dietro portano al tiro di Ekkelenkamp ma il portiere viola salva: si resta sull'1-0. Passano pochi minuti e ancora l'Udinese va al tiro con Zaniolo che impegna però ancora De Gea, pronto.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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