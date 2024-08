TOTOFORMAZIONE, DI NUOVO TITOLARI KEAN E AMRABAT. COLPANI, SOTTIL E KOUAME PER DUE POSTI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio di giovedì sera in Conference League contro la Puskas Akademia, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Oggi, alle 18:30, i viola di Palladino infatti affronteranno, in un match valido per la seconda giornata di Serie A, il Venezia di Eusebio Di Francesco. Si tratta dell'esordio casalingo, in un Franchi in fase di ristrutturazione, in campo nazionale. L'obiettivo è quello di trovare la prima vittoria stagionale dopo i due pareggi consecutivi contro Parma e Puskas Akademia.

Per raggiungerlo Palladino si affiderà probabilmente a Terracciano tra i pali. Il portiere campano è il favorito per difendere la porta gigliata in questa sfida, con De Gea che dovrebbe tornare titolare giovedì sera in Ungheria per il ritorno dei play-off di Conference League. Davanti a lui ci saranno Quarta a destra, Ranieri, vista la squalifica di Pongracic, centrale e Comuzzo a sinistra. Sulle corsie confermati Dodo e Biraghi, mentre a centrocampo dovrebbe riabbracciare una maglia da titolare Amrabat affiancato da Mandragora che sembra favorito, secondo la maggior parte dei quotidiani, su Richardson.

Se in difesa e a centrocampo Palladino sembra avere pochi dubbi con scelte quasi obbligate, maggiori sono i ballottaggi nel reparto offensivo. Soprattutto sulla trequarti, dove si giocheranno due posti dal primo minuto Sottil, in gol contro gli ungheresi, Colpani e Kouame. In attacco invece pochi dubbi, spazio a Kean, entrato benissimo nel secondo tempo della sfida contro i magiari, come prima punta per provare a trovare la prima gioia viola anche in campionato. Queste le probabili formazioni secondo i principali quotidiani sportivi e locali oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Richardson, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

Il Corriere dello Sport: (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Quarta, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouame; Kean.

Tuttosport: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Richardson, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

La Repubblica(Firenze): (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Ikonè, Sottil; Kean.

La Nazione: (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Kouame, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it: (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.