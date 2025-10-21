Torna la Conference e il solito interrogativo: De Gea o Martinelli? La situazione

Torna la Conference League e con lei i dilemmi che affiorano puntuali. Su FirenzeViola.it ecco un punto sulla situazione porta. Come col Sigma Olomouc non sarà facile decidere: ci sono diversi buoni motivi per confermare David De Gea e altrettanti per battezzare Tommaso Martinelli. Posto che qualche rotazione è presumibile, al di là del ruolo, le prossime ore saranno determinanti per il verdetto finale. In particolare lo sarà la seduta di rifinitura in programma domani alle ore 11:00.

Giovedì 2 ottobre l'ha spuntata De Gea, che rappresenta una certezza e fornisce garanzie. Siano d'esempio le sue parate contro il Sigma Olomouc (e non solo). Dall'altra parte c'è un ragazzo di 19 anni sul quale si sono sbilanciati positivamente in molti. E che aspetta la sua prima occasione stagionale.

