Torna il talk show della 'Tana del Pirata' con Antognoni ospite d'eccezione: stasera anche in diretta su RFV!
FirenzeViola.it
Un appuntamento abituale dell’estate viola che ancora una volta Radio Firenzeviola trasmetterà in diretta. Questa sera a Marina Di Castagneto Carducci presso lo stabilimento “La Tana del Pirata” (con ingresso libero) andrà in scena un talk show condotto da Mario Tenerani nel quale si parlerà di calcio e Fiorentina.
Ospiti d’eccezione Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, Matteo Marani, presidente della Lega Serie C, Luca Speciale, giornalista del Tg La7, e il procuratore Furio Valcareggi. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 18:30 su Radio Firenzeviola e sul canale 92 del digitale terrestre.
