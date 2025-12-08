Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato!
Solo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragoradi Mario Tenerani
4 La moglie di Dodo torna sulle minacce: "Grazie ai tifosi che ci hanno difeso. Firenze è casa nostra"
FirenzeViolaIl perché del giorno libero: ieri il confronto, domani Vanoli si aspetta musica nuova nello spogliatoio
FirenzeViolaDomani da valutare Gosens e Fazzini: ottimismo per il recupero. Sabiri nel dimenticatoio
La moglie di Dodo torna sulle minacce: "Grazie ai tifosi che ci hanno difeso. Firenze è casa nostra"
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
