Nonostante difficoltà e Conference, la Fiorentina non si allena. Ripresa domani
FirenzeViola.it
Il momento attuale della Fiorentina è qualcosa di folle, la sconfitta di sabato sul campo del Sassuolo ha acuito ancora di più le tensioni nell'ambiente e la settimana che comincia oggi inaugura un altro ciclo di partite ogni tre giorni, a partire da quella con la Dinamo Kiev di questo giovedì (valida per la quinta giornata del maxigirone). Ciononostante, la squadra di Vanoli riprenderà domani con gli allenamenti: i viola hanno svolto infatti una seduta di scarico ieri mattina, il giorno dopo la sconfitta di Reggio Emilia, mentre oggi è previsto riposo. Gli impegni al Viola Park riprenderanno da domani, martedì 9 dicembre.
Solo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragoradi Mario Tenerani
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
