Nonostante difficoltà e Conference, la Fiorentina non si allena. Ripresa domani

Il momento attuale della Fiorentina è qualcosa di folle, la sconfitta di sabato sul campo del Sassuolo ha acuito ancora di più le tensioni nell'ambiente e la settimana che comincia oggi inaugura un altro ciclo di partite ogni tre giorni, a partire da quella con la Dinamo Kiev di questo giovedì (valida per la quinta giornata del maxigirone). Ciononostante, la squadra di Vanoli riprenderà domani con gli allenamenti: i viola hanno svolto infatti una seduta di scarico ieri mattina, il giorno dopo la sconfitta di Reggio Emilia, mentre oggi è previsto riposo. Gli impegni al Viola Park riprenderanno da domani, martedì 9 dicembre.