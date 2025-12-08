Vanoli libera la squadra ma vuole un'altra Fiorentina dopo il confronto

vedi letture

Paolo Vanoli oggi ha concesso il giorno libero a sorpresa. Il motivo è per liberare la testa dei giocatori dalla negatività del momento e per dimostrare loro ancora una volta fiducia, dopo il confronto schietto di ieri.

Ora il tecnico si aspetta una squadra diversa, con i giocatori che mostrino spirito di gruppo e si sacrifichino l'uno per l'altro per il bene della Fiorentina e della salvezza. Intanto oggi Vanoli dovrà valutare anche le condizioni di Gosens e Fazzini in vista di giovedì.