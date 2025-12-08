Top FV, naufragio viola a Sassuolo. Chi si salva tra i protagonisti? Vota il sondaggio

Top FV, naufragio viola a Sassuolo. Chi si salva tra i protagonisti? Vota il sondaggioFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 10:15Notizie di FV
di Redazione FV

Altro naufragio per la Fiorentina. La squadra viola si squaglia anche a Sassuolo, dove perde per 3-1 nonostante il vantaggio iniziale firmato da Mandragora. Un'altra prova disastrosa per la formazione di Vanoli, in cui è difficile scorgere un migliore in campo, ma la nostra redazione invita come sempre i suoi lettori a votare nel consueto premio Top FV. Qua sotto il link:

