Lady Dodo e i ringraziamenti ai tifosi per la solidarietà dopo le minacce

Amanda Ferreira, la compagna di Dodo, sabato dopo la gara aveva portato allo scoperto le minacce e l'augurio di brutte malattie ai suoi figli ricevuti per il momento delicato della Fiorentina. Ieri oltre alla Fiorentina che ha assicurato tutti i mezzi per perseguire i colpevoli e dare sicurezza ai giocatori e le famiglie colpite (non solo Dodo appunto) si sono mossi anche Aic e la sindaca Funaro, così come tanti tifosi hanno condannato il gesto e espresso privatamente o pubblicamente solidarietà.

Così oggi la stessa lady Dodo ha voluto ringraziare tutti per l'affetto ribadendo che i calciatori sono uomini e che la violenza e l'odio fuori dal campo e alle famiglie non sono tollerabili.