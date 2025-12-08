Mercato, il diktat è vendere per prendere: i primi nomi da Boga a Pisilli

vedi letture

Tra le notizie che hanno suscitato l'interesse dei nostri lettori non poteva esserci il mercato. A dicembre, con la Fiorentina fanalino di coda della serie A, la dirigenza sta iniziando a capire e fare i primi sondaggi per rinforzare la rosa sul mercato di riparazione ma il ds Goretti ha disponibilità limitate con la conseguenza che prima di ogni entrata sarà necessario concretizzare un’uscita.

Con queste difficoltà e paletti i primi nomi. Potrebbe fare al caso della Fiorentina Boga che a Nizza sta incontrando problemi anche ambientali o così come il poco spazio di Maldini e Brescianini a Bergamo potrebbe aprire scenari mentre c'è interesse sul centrocampista della Roma Pisilli, passando per Buonanotte e Acheampong del Chelsea.