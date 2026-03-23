Top FV, la Fiorentina ferma l'Inter. Chi il miglior viola in campo?
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Pareggio importante per la Fiorentina, che al Franchi ferma l'Inter nell'ultima partita prima della sosta. Finisce 1-1 il posticipo della 30a giornata, coi nerazzurri che avevano sfondato più volte la difesa viola nel primo tempo, andando a segno con Pio Esposito e sfiorando più volte il raddoppio. I padroni di casa si sono poi assestati e hanno pareggiato sul finale con Ndour, centrando un ottimo punto. Come al solito, vi invitiamo a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:
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