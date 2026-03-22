Fiorentina-Inter 0-1, niente record stagionale di presenze: ecco spettatori e incasso

Fiorentina-Inter 0-1, niente record stagionale di presenze: ecco spettatori e incassoFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00Notizie di FV
di Redazione FV

Non è stato superato, come invece sembrava da aspettative, il record di presenze stagionali al Franchi. Il totale di spettatori presenti al Franchi per Fiorentina-Inter, infatti, è di 22.335, per un incasso lordo a favore del club viola di € 807.098,00. In occasione del match con la Juventus, invece, furono 22346.