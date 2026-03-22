Fiorentina-Inter 1-1, ultimi cambi per Vanoli: dentro Fabbian e Comuzzo

Fiorentina-Inter 1-1, ultimi cambi per Vanoli: dentro Fabbian e ComuzzoFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:36Notizie di FV
di Redazione FV

Segnalati quattro minuti di recupero e la Fiorentina si gioca le ultime due mosse. Fuori tra gli applausi Fagioli e Gudmundsson, dentro Comuzzo e Fabbian.