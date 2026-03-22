Fiorentina-Inter 0-1, la prima mossa di Vanoli è Harrison per Parisi

Fiorentina-Inter 0-1, la prima mossa di Vanoli è Harrison per ParisiFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:14Notizie di FV
di Redazione FV

La prima mossa di Vanoli è Jack Harrison. L'inglese entra al 68', al posto di un applaudito Fabiano Parisi. Non cambia nulla a livello tattico, con l'ex Leeds che si posizione esattamente nel ruolo dell'ex Empoli.