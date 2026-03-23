Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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Brava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalitàdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Brava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalità
Copertina
Tommaso LoretoViola, ti serve una "scissione": mantenere l'Europa in sospeso (tappandosi le orecchie) per inseguire la prima impresa della stagione e ristabilire le distanze dalla Cremonese
Alberto PolverosiFiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni
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