Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giorno libero

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Giorno di riposo per la Fiorentina. Paolo Vanoli ha concesso qualche ora di relax ai suoi giocatori per recuperare le energie dopo la gara di ieri sera contro l’Inter. Dopodiché è atteso il ritorno agli allenamenti al Viola Park senza i Nazionali, che faranno rientro al termine del turno di sosta.