FirenzeViola Mandragora out ma non preoccupa: escluso a scopo precauzionale

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Rolando Mandragora si è goduto la prestazione dei suoi compagni contro l'Inter dalla tribuna dopo la scelta precauzionale della Fiorentina di farlo riposare. Questo perché il problema al polpaccio sofferto nelle ultime ore imponeva un po' di prudenza ma come raccolto da Firenzeviola.it il problema per ora non preoccupa il club che anzi, ha scelto di non schierarlo a scopo principalmente precauzionale. Nei prossimi giorni Mandragora conta di poter recuperare e far parte di nuovo del gruppo viola regolarmente, sfruttando anche le due settimane di sosta per le nazionali.