Top FV, il migliore in campo contro il Como è stato Luis Balbo

Oggi alle 12:26
di Redazione FV

Lanciato a sorpresa da Vanoli nella partita di Coppa Italia contro il Como, è proprio il giovane Luis Balbo ad aver preso più voti dai lettori di Firenzeviola.it come migliore in campo della Fiorentina martedì scorso. Il terzino venezuelano si è preso il 54% dei voti, staccando e non di poco gli altri due sul podio: Piccoli con il 16% e Fazzini con il 6%. Questi i voti nel dettaglio:

Christensen 1.91 %

Fortini 0.64 %

Comuzzo 0.25 %

Ranieri 1.14 %

Balbo 54.76 %

Brescianini 2.92 %

Ndour 1.78 %

Harrison 4.57 %

Fabbian 3.18 %

Fazzini 6.73 %

Piccoli 16.9 %

Gosens 0.38 %

Gudmundsson 2.16 %

Fagioli 1.65 %

Pongracic 0.25 %

Solomon 0.76 %