Top FV, il migliore in campo contro il Como è stato Luis Balbo
FirenzeViola.it
Lanciato a sorpresa da Vanoli nella partita di Coppa Italia contro il Como, è proprio il giovane Luis Balbo ad aver preso più voti dai lettori di Firenzeviola.it come migliore in campo della Fiorentina martedì scorso. Il terzino venezuelano si è preso il 54% dei voti, staccando e non di poco gli altri due sul podio: Piccoli con il 16% e Fazzini con il 6%. Questi i voti nel dettaglio:
Christensen 1.91 %
Fortini 0.64 %
Comuzzo 0.25 %
Ranieri 1.14 %
Balbo 54.76 %
Brescianini 2.92 %
Ndour 1.78 %
Harrison 4.57 %
Fabbian 3.18 %
Fazzini 6.73 %
Piccoli 16.9 %
Gosens 0.38 %
Gudmundsson 2.16 %
Fagioli 1.65 %
Pongracic 0.25 %
Solomon 0.76 %
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
1 Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
2 La conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Dunga: "La Fiorentina può farcela a Napoli. I giocatori dimostrino di essere con la città"
Siamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
