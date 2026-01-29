Notifiche push per le news più importanti di FirenzeViola: scopri come attivarle!
Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere quindi sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo del calcio e del calciomercato durante la giornata (al massimo ne verranno inviate 2 nelle 24 ore).
iOS e Google Play- Per attivarle su dispositivi iOS e Android, basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" e attivare le notifiche push. Cosa aspetti? Scarica l'APP, attiva le notifiche di FV e resta aggiornato con un click!
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaLa conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
