Vanoli contro Conte: allievo e maestro, tra calendario e cultura della sofferenza
La Fiorentina è chiamata a un’impresa. Lo dice la “tabella” fissata a gennaio dal dg Ferrari: servono ancora 21 punti in 16 gare per salvarsi. Finora ne sono arrivati otto, ma il calendario non aiuta. Napoli, Inter, Lazio, poi un finale durissimo con Roma, Juventus e Atalanta, senza dimenticare lo scontro diretto col Genoa. Per evitare un finale di stagione col fiato corto, servirà fare punti dove sembrava impossibile. A partire da sabato al Maradona, contro i campioni d’Italia. Vanoli sfida Conte, il maestro che lo ha formato tra club e Nazionale. Un confronto che va oltre il campo: stessi tratti, stessa intensità, lo stesso modo viscerale di vivere la partita. Conte ha insegnato a Vanoli la “cultura della sofferenza”, l’idea che ogni gara vada attraversata stringendo i denti. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.
