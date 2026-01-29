Kean stringe i denti e torna in gruppo: che gran soluzione offensiva per Vanoli

vedi letture

Moise Kean mantiene la promessa. Dopo le parole pronunciate a Palazzo Vecchio durante un evento cittadino, in cui aveva ribadito la volontà di rientrare il prima possibile, l’attaccante viola è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo. Un segnale importante in un momento complicato per la Fiorentina, che ritrova così una punta di ruolo su cui contare. Kean ha accelerato i tempi di recupero, stringendo i denti per mettersi a disposizione “della squadra e della città”, come aveva sottolineato lui stesso, confermando il forte legame con l’ambiente. La sua presenza diventa ancora più preziosa alla luce dello stop di Roberto Piccoli, fermo per un problema muscolare e al momento costretto a lavorare a parte. Paolo Vanoli, che aveva già annunciato un rientro imminente del numero 20, potrà così evitare adattamenti offensivi che non hanno convinto, come l’esperimento Gudmundsson falso nove visto contro il Como. Con Kean si tornerà dunque a un assetto più tradizionale, con una punta centrale di riferimento. Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.