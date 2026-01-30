Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Kean ci sta. A Napoli gioca Moise, la Fiorentina riabbraccia il suo capo".
Tuttosport: "Kean in gruppo Difficile vederlo subito titolare"
La Nazione: "Punte e a capo. Keangoscia!!!".
La Gazzetta dello Sport: "Kean, pensaci tu. La Fiorentina ritrova il suo centravanti".
Corriere Fiorentino: "Senza difesa. I troppi gol incassati condannano i viola. E sul mercato è stallo"
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
2 La conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
