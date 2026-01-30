Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:40Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Kean ci sta. A Napoli gioca Moise, la Fiorentina riabbraccia il suo capo".

Tuttosport: "Kean in gruppo Difficile vederlo subito titolare"

La Nazione: "Punte e a capo. Keangoscia!!!".

La Gazzetta dello Sport: "Kean, pensaci tu. La Fiorentina ritrova il suo centravanti".

Corriere Fiorentino: "Senza difesa. I troppi gol incassati condannano i viola. E sul mercato è stallo"