Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura in vista di Napoli
La Fiorentina svolge oggi l'ultimo allenamento prima di partire per Napoli dove domani alle ore 18 è attesa al Maradona per la prossima sfida di campionato. Da tenere d'occhio nell'allenamento previsto stamani al Viola Park le condizioni di Kean e Piccoli, entrambi acciaccati e in dubbio anche se il primo si allena in gruppo da ieri. Vanoli in compenso spera di poter ritrovare Parisi, assente dalle ultime partite.
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
