Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura in vista di Napoli

La Fiorentina svolge oggi l'ultimo allenamento prima di partire per Napoli dove domani alle ore 18 è attesa al Maradona per la prossima sfida di campionato. Da tenere d'occhio nell'allenamento previsto stamani al Viola Park le condizioni di Kean e Piccoli, entrambi acciaccati e in dubbio anche se il primo si allena in gruppo da ieri. Vanoli in compenso spera di poter ritrovare Parisi, assente dalle ultime partite.