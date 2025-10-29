Top Fv, Fortini nettamente il migliore contro il Bologna: Kean e Sabiri sul podio

Domenica pomeriggio alle 18:00 la Fiorentina ha giocato un match rocambolesco e ricco di episodi arbitrali contro il Bologna. Il derby dell'Appennino è terminato 2-2 con i viola che, dopo aver rischiato di andare sotto 3-0 (il gol di Dallinga è stato annullato per fuorigioco di Orsolini), hanno pareggiato nel finale con due rigori. Come al solito FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli e a vincere, con percentuali bulgare, è stato Niccolò Fortini. Il classe 2006 ha ottenuto oltre il 50% dei voti (il 56,22% per la precisione) grazie ai 12 minuti finali in cui ha causato l'espulsione di Holm. Secondo gradino del podio per Moise Kean, autore del gol del pareggio dei viola, con il 21,94% delle preferenze e medaglia di bronzo per Abdelhamid Sabiri che, all'esordio in Serie A con la Fiorentina, ha raccolto il 7,21% dei voti. Quarto posto per Albert Gudmundsson (5,79% delle preferenze).

TOP FV, FIORENTINA-BOLOGNA 2-2

1) Niccolò Fortini - 56,22% (515 voti)

2) Moise Kean - 21,94% (201 voti)

3) Abdelhamid Sabiri - 7,21% (66 voti)