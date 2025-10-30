Top FV, chi si salva tra i viola nella sconfitta con l'Inter? Vota il sondaggio

Oggi alle 00:09Notizie di FV
di Redazione FV

Un'altra notte nefasta per la Fiorentina, ormai l'ennesima in stagione. I viola escono battuti per 3-0 dal Giuseppe Meazza per via dell'Inter e si leccano le ferite in vista del decisivo match col Lecce. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a indicare il migliore in campo tra le fila di Pioli. Qua sotto il link:

