Top FV, chi il miglior viola di Fiorentina-Cremonese? Vota il nostro sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:15Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna a vincere in campionato con tre punti che le fanno lasciare l'ultimo posto in classifica grazie alla rete segnata da Moise Kean nel recupero contro la Cremonese. Risultato di 1-0 al termine di una gara dominata dalla squadra di Paolo Vanoli. Chi è stato il migliore in campo dei viola al Franchi?

