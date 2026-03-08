Top FV, chi è stato il migliore per la Fiorentina contro il Parma?
FirenzeViola.it
La Fiorentina porta a casa un punto contro il Parma dopo una partita senza particolari occasioni né dall'una né dall'altra parte. Uno 0-0 che dimostra tutta la paura dei viola e che invece mette al sicuro i ducali nel discorso salvezza. Chi è stato il giocatore migliore per la Fiorentina? Vota il sondaggio di Firenzeviola.it al link qua sotto.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchidi Redazione FV
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com