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Può essere Thorstvedt il primo colpo della Fiorentina: il norvegese apre al trasferimento

Può essere Thorstvedt il primo colpo della Fiorentina: il norvegese apre al trasferimentoFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Sono mesi che la Fiorentina segue l'evolversi della situazione legata a Kristian Thorstvedt, giocatore che ha deciso di non rinnovare il contratto col Sassuolo e che dunque potrebbe lasciare l'Emilia Romagna nelle prossime settimane per permettere al club guidato da Carnevali di monetizzare l'addio del centrocampista. Adesso con Grosso ufficializzato come nuovo allenatore, c'è un motivo in più per dare credito a una voce di mercato che alla fine potrebbe davvero concretizzarsi. 

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