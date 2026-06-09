FirenzeViola Thorstvedt-Fiorentina, un corteggiamento in stile Gudmundsson: il giocatore ha già aperto ai viola

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Sono mesi che la Fiorentina segue l'evolversi della situazione legata a Kristian Thorstvedt, giocatore che ha deciso di non rinnovare il contratto col Sassuolo e che dunque potrebbe lasciare l'Emilia Romagna nelle prossime settimane per permettere al club guidato da Carnevali di monetizzare l'addio del centrocampista. Adesso con Grosso ufficializzato come nuovo allenatore, c'è un motivo in più per dare credito a una voce di mercato che alla fine potrebbe davvero concretizzarsi.

Un corteggiamento simile a quello per Gudmundsson

Anche Albert Gudmundsson venne inseguito per mesi prima di approdare in viola e la strada per Thorstvedt potrebbe essere simile. Il giocatore venne anche pizzicato in città proprio nei mesi del mercato invernale e secondo quanto raccolto da FirenzeViola, avrebbe già ampiamente aperto a un possibile approdo al Franchi. A gennaio la Fiorentina aveva messo sul piatto una proposta simile a quella che ha poi portato Brescianini agli ordini di Vanoli, ovvero un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento della salvezza. Un affare da circa 12 milioni che poi non si è concretizzato per la resistenza dei neroverdi.

Un centrocampo in overbooking ma che cambierà comunque volto

Adesso, col contratto in scadenza tra un anno e con Grosso in viola, la Fiorentina sta preparando l'assalto al giocatore, con cifre che potrebbero non essere troppo diverse rispetto a quelle raccontate poco sopra. Il reparto è sicuramente in overbooking visto che ci sono già almeno 8 giocatori di proprietà per tre posti da titolari, ma le condizioni della possibile trattativa hanno attirato l'interesse di Paratici che al ritorno dal viaggio in America potrebbe provare ad accelerare per il norvegese. È ovvio che qualcuno dovrà fargli spazio, ma Grosso sarebbe contento di averlo in rosa anche per ripartire da alcuni concetti che renderebbero più facile il suo lavoro in mediana.

Il momento giusto per stringere intorno a Thorstvedt

Dopo mesi di corteggiamento, iniziato ben prima dell'approdo del nuovo tecnico al Viola Park, la Fiorentina è dunque pronta a concretizzare l'interessamento per Kristian Thorstvedt. Il Sassuolo resta una bottega assai cara, ma viste le condizioni contrattuali del giocatore e i rapporti tutt'altro che tesi dall'arrivo di Paratici in viola, la svolta per il centrocampista potrebbe finalmente arrivare.