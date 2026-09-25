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Dragusin, 90’ in campo con la Romania: il centrale regge l’urto contro la Svezia

Dragusin, 90’ in campo con la Romania: il centrale regge l’urto contro la SveziaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:52Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Novanta minuti in campo per Radu Dragusin, impegnato questa sera con la Romania nella trasferta contro la Svezia, valida per la Nations League e terminata 2-1 per i padroni di casa. Schierato al centro della difesa a tre, con Coubis e Ghita ai suoi lati, il centrale della Fiorentina ha dovuto fronteggiare il pericoloso tandem Gyokeres-Isak, entrambi a segno.

Nonostante le difficoltà della retroguardia rumena, Dragusin ha offerto una prestazione complessivamente sufficiente, mostrando maggiore sicurezza rispetto ai compagni di reparto e rimediando, quando possibile, alle loro disattenzioni. Per il viola, rimasto in campo per l’intera gara senza incorrere in ammonizioni, una prova positiva sul piano individuale, nonostante la sconfitta della sua nazionale.