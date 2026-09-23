Sotti, quale futuro? Tre scenari possibili per l'esterno sempre più ai margini

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che le nostra redazione ha dedicato al futuro di Riccardo Sottil, giocatore ormai ai margini della rosa della Fiorentina ma ancora sotto contratto con il club viola. Ora sono plausibili tre scenari per il classe ’99. Se l’accordo con la Fiorentina rimanesse invariato fino al giugno del 2027, non andrebbe escluso l’addio a parametro zero. Una via d’uscita estrema e che, ovviamente, nessuno si augurerebbe. Se si presentasse un club durante il mercato di gennaio, la società viola si libererebbe più che volentieri del suo ingaggio con sei mesi d’anticipo. Chissà che la dirigenza viola non riproponga a Sottil il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2027) a fronte di una partenza in prestito con diritto di riscatto, come doveva essere col Watford.