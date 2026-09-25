C'è anche Fabio Paratici a seguire l'Italia all'Olimpico: con lui Pilar Fogliati

C'è anche Fabio Paratici a seguire l'Italia all'Olimpico: con lui Pilar Fogliati
Oggi alle 21:29Primo Piano
di Redazione FV

Presenza d'eccezione questa sera allo stadio Olimpico di Roma in occasione della sfida tra Italia e Belgio, valida per la prima giornata di Nations League. Le telecamere della Rai infatti - da cui abbiamo preso questo screen - hanno "pizzicato" il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, seduto in tribuna Monte Mario in compagnia della fidanzata Pilar Fogliati, nota attrice e da tempo legata sentimentalmente al dirigente. Ecco l'immagine in questione: