C'è anche Fabio Paratici a seguire l'Italia all'Olimpico: con lui Pilar Fogliati
Presenza d'eccezione questa sera allo stadio Olimpico di Roma in occasione della sfida tra Italia e Belgio, valida per la prima giornata di Nations League. Le telecamere della Rai infatti - da cui abbiamo preso questo screen - hanno "pizzicato" il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, seduto in tribuna Monte Mario in compagnia della fidanzata Pilar Fogliati, nota attrice e da tempo legata sentimentalmente al dirigente. Ecco l'immagine in questione:
Pubblicità
Primo Piano
Idee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contrattodi Luca Calamai
Le più lette
1 Idee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
Copertina
FirenzeViolaDa Gattuso a Mancini, cambia il ct ma Fagioli resta ai margini dell'Italia: perché così poco spazio?
Angelo GiorgettiL’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com