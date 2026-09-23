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Doppio allenamento per ripartire al meglio: Fiorentina, il programma di oggi
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Fine del riposo per la Fiorentina, oggi di nuovo a lavoro dopo i due giorni liberi concessi da Paolo Vanoli a seguito del pareggio col Napoli. La sua squadra riprenderà gli allenamenti al Viola Park con una doppia seduta, una stamani e un'altra nel pomeriggio. L'obiettivo del tecnico è alzare i giri del motore e sfruttare la maxi-sosta per arrivare più pronti possibile al match col Genoa della ripresa.
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