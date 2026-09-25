Lo staff di Vanoli fa squadra: prove di team-building con un torneo di padel
La sintonia si costruisce anche lontano dal campo di allenamento. Paolo Vanoli ha voluto organizzare un torneo di padel per il suo staff (nelle strutture di padel presenti a Grassina), trasformando qualche ora fuori dalla routine quotidiana in un’occasione per stare insieme e rafforzare lo spirito di gruppo. A darne conto è stata la Fiorentina attraverso i propri canali social.
Un momento di team building pensato dal tecnico viola per i suoi collaboratori, chiamati ogni giorno a lavorare fianco a fianco nella preparazione della squadra. Per una volta, dunque, spazio a racchette e scambi sotto rete: un modo per condividere una sfida diversa dal solito e consolidare l’intesa dello staff anche fuori dal Viola Park. Ecco le immagini riprese dal profilo Instagram del club viola:
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