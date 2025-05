Tenerani: "Non ci interessa chi ha confermato Palladino. Cosa farà Commisso?"

Tra i pezzi più letti di oggi c’è l’approfondimento del nostro editorialista, Mario Tenerani, che ha scritto del prolungamento di Palladino voluto - secondo alcune testate - dal ds Pradè. Bene - scrive Tenerani - ne prendiamo in atto.

Ma lasciateci dire che il dibattito su chi abbia deciso di continuare il rapporto con Palladino non è interessante, non ci entusiasma, non serve a nulla. Il tema è un altro: che succederà d’ora in poi con gran parte della piazza che non vede di buon occhio Palladino? Che farà Commisso della Fiorentina? Il presidente avrà voglia di dare un colpo di reni alla crescita della squadra o i viola resteranno ancorati alla fascia ottavo posto? CLICCA QUI per l'articolo completo.